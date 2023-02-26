BUR (HUTH) Madeleine
Место рожденияEpping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения22.11.1814
Дата смерти21.11.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1814
Отец: Huth Frederic
Мать: Huth Anne
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
08.11.1839
Муж: Bour Jean
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
24.01.1841
Сын: Bour Michel
Отец ребёнка: Bour Jean
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
11.07.1843
Дочь: Schneider Anne Marie
Отец ребёнка: Bour Jean
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
28.05.1846
Сын: Bour Joseph
Отец ребёнка: Bour Jean
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
05.03.1849
Сын: Bour Frédéric
Отец ребёнка: Bour Jean
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
21.03.1853
Дочь: Barthel Madeleine
Отец ребёнка: Bour Jean
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
04.01.1856
Сын: Bour Jacques
Отец ребёнка: Bour Jean
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
21.11.1856
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE