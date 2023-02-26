BUR (HUTH) Madeleine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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BUR (HUTH) Madeleine

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Место рождения

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

22.11.1814

Дата смерти

21.11.1856

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

1789 г.р.

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1814

Отец: Huth Frederic

Мать: Huth Anne

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
08.11.1839

Муж: Bour Jean

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
24.01.1841

Сын: Bour Michel

Отец ребёнка: Bour Jean

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
11.07.1843

Дочь: Schneider Anne Marie

Отец ребёнка: Bour Jean

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
28.05.1846

Сын: Bour Joseph

Отец ребёнка: Bour Jean

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
05.03.1849

Сын: Bour Frédéric

Отец ребёнка: Bour Jean

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
21.03.1853

Дочь: Barthel Madeleine

Отец ребёнка: Bour Jean

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
04.01.1856

Сын: Bour Jacques

Отец ребёнка: Bour Jean

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Смерть
21.11.1856
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
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