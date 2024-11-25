Семенов Илья Самсонов
мужской, родился 1869
МатьИванова АннаНеизвестно г.р.
ОтецСампсон Семенов1832 г.р.
Супруги
(Иванова) Анна1869 г.р.
Дети
(Самсонова) Марья Ильина1889 г.р.
Самсонов Петр Ильич04.10.1892 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Сампсон Семенов
Мать: Иванова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1887
Жена: (Иванова) Анна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Самсонова) Марья Ильина
Мать ребёнка: (Иванова) Анна
Рождение ребёнка
04.10.1892
Сын: Самсонов Петр Ильич
Мать ребёнка: (Иванова) Анна
Рождение ребёнка
24.03.1895
Мать ребёнка: (Иванова) Анна
Рождение ребёнка
07.07.1901
Дочь: (Самсонова) Ольга Ильина
Мать ребёнка: (Иванова) Анна
Рождение ребёнка
07.07.1901
Дочь: (Самсонова) Евфимия
Мать ребёнка: (Иванова) Анна
Рождение ребёнка
04.10.1908
Мать ребёнка: (Иванова) Анна
Рождение ребёнка
27.11.1911
Дочь: (Самсонова) Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: (Иванова) Анна