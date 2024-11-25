Семенов Илья Самсонов 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Семенов Илья Самсонов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1869

Мать
Иванова АннаНеизвестно г.р.
Отец
Сампсон Семенов1832 г.р.
Супруги
(Иванова) Анна1869 г.р.
Дети
(Самсонова) Марья Ильина1889 г.р.
Самсонов Петр Ильич04.10.1892 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сампсон Семенов

Мать: Иванова Анна

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
1887

Жена: (Иванова) Анна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Самсонова) Марья Ильина

Мать ребёнка: (Иванова) Анна

Рождение ребёнка
04.10.1892

Сын: Самсонов Петр Ильич

Мать ребёнка: (Иванова) Анна

Рождение ребёнка
24.03.1895

Сын: Самсонов Гавриил Ильич

Мать ребёнка: (Иванова) Анна

Рождение ребёнка
07.07.1901

Дочь: (Самсонова) Ольга Ильина

Мать ребёнка: (Иванова) Анна

Рождение ребёнка
07.07.1901

Дочь: (Самсонова) Евфимия

Мать ребёнка: (Иванова) Анна

Рождение ребёнка
04.10.1908

Сын: Самсонов Алексей Ильич

Мать ребёнка: (Иванова) Анна

Рождение ребёнка
27.11.1911

Дочь: (Самсонова) Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: (Иванова) Анна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.