Пшеничников Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничников Геннадий Иванович

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Место рождения

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

13.01.1929

Дата смерти

05.09.1970

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лопатки, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничникова Александра Павловна

Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Смерть
05.09.1970
Дегтярск, Дегтярск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пшеничникова Александра Павловна

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