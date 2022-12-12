Пшеничников Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.01.1929
Дата смерти05.09.1970
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пшеничникова Александра Павловна
Смерть
05.09.1970
Рождение ребёнка
05.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пшеничникова Александра Павловна