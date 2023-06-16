Диканёв Макар Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диканёв Макар Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Диканёвъ Емельянъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диканёва (-) Прасковья Евдокимовна

Рождение ребёнка
06.06.1891 ст.

Сын: Диканёв Фёдор Макарович

Мать ребёнка: Диканёва (-) Прасковья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: Глущенко (Диканёва) Александра Макаровна

Мать ребёнка: Диканёва (-) Прасковья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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