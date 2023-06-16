Диканёв Макар Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Диканёвъ Емельянъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Диканёва (-) Прасковья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: Глущенко (Диканёва) Александра Макаровна
Мать ребёнка: Диканёва (-) Прасковья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно