Райденко-Кутенко София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райденко-Кутенко София Александровна

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Место рождения

хут. Володарский Дергачёвский р-он Саратовская обл.

Дата рождения

13.02.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

хут. Володарский Дергачёвский р-он Саратовская обл.
Рождение ребёнка
28.02.1971

Сын: Райденко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Райденко Василий Александрович

Антоновка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область
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