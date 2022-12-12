Райденко-Кутенко София Александровна
Место рожденияхут. Володарский Дергачёвский р-он Саратовская обл.
Дата рождения13.02.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
хут. Володарский Дергачёвский р-он Саратовская обл.
Рождение ребёнка
28.02.1971
Сын: Райденко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Райденко Василий Александрович
Антоновка, Дергачевский муниципальный район, Саратовская область