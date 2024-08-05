Лукия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелёв (?) Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Хмелёв (?) Александр Иванович

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Хмелёв (?) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Хмелёв (?) Георгий Иванович

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хмелёв (?) Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно

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