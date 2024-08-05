Лукия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хмелёв (?) Александр Иванович
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Хмелёв (?) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Хмелёв (?) Георгий Иванович
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хмелёв (?) Иван Трофимович
Смерть
Неизвестно