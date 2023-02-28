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Никита (по крёстному)
Никита (по крёстному)
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Место рождения
Конохи
, Дубровская волость, Поречский уезд
Дата рождения
15.09.1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Конашенкова) Ксения ст
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1857
Отец: не указан
Мать:
Ксения ст
Конохи
, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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