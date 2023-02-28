Никита (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита (по крёстному)

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.09.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1857

Отец: не указан

Мать: Ксения ст

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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