Юргенс (Тарасова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юргенс (Тарасова) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

Муж

1876 г.р.

Дети

1906 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Алексей Алексеевич

Мать: Тарасова Анна Васильевна

Бракосочетание
19.04.1904

Муж: Юргенс Александр Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1906

Сын: Юргенс Никита Александрович

Отец ребёнка: Юргенс Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юргенс Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юргенс Александр Владимирович

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