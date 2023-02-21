Юргенс (Тарасова) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
19.04.1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
31.10.1906
Сын: Юргенс Никита Александрович
Отец ребёнка: Юргенс Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юргенс Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юргенс Александр Владимирович