Лоскутова (Богданова Bogdonoff) Анна Федотовна Fred
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: Богданова Bogdanov Федот Fedot Михайлович Mihailov
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer
Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лоскутова Loskutoff Феодосия Yulanya Ивановна Ivan
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer
Смерть
Неизвестно
Russia