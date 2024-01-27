Лоскутова (Богданова Bogdonoff) Анна Федотовна Fred — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова (Богданова Bogdonoff) Анна Федотовна Fred

Лоскутова (Богданова Bogdonoff) Анна Федотовна Fred

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Богданова Bogdanov Федот Fedot Михайлович Mihailov

Мать: не указана

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лоскутова Loskutoff Анна Masha Ивановна Ivan

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer

Турция Карс с.Селим
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лоскутова Loskutoff Феодосия Yulanya Ивановна Ivan

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лоскутов Иван Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Никифорович Mekefer

Смерть
Неизвестно
Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close