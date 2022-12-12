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Хохлов Роман Игнатьевич

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Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1721 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1749 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1759 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1721 ст.

Отец: Хохлов Игнат Афонасьевич

Мать: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Хохлов Иван Романович

Мать ребёнка: Синцова Мария Игнатьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Дочь: Хохлова Ксения Романовна

Мать ребёнка: Синцова Мария Игнатьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.

Сын: Хохлов Василий Романович

Мать ребёнка: Синцова Мария Игнатьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Хохлова Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Синцова Мария Игнатьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Дочь: Хохлова Мавра Романовна

Мать ребёнка: Синцова Мария Игнатьевна

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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