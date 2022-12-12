Хохлов Роман Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1721 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1721 ст.
Отец: Хохлов Игнат Афонасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Мать ребёнка: Синцова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Дочь: Хохлова Ксения Романовна
Мать ребёнка: Синцова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1749 ст.
Мать ребёнка: Синцова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Хохлова Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Синцова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Дочь: Хохлова Мавра Романовна
Мать ребёнка: Синцова Мария Игнатьевна
Смерть
Неизвестно