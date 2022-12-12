Хохлов Игнат Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Игнат Афонасьевич

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Место рождения

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1697 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1668 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1697 ст.

Отец: Хохлов Афонасий Афонасьевич

Мать: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Сын: Хохлов Даниил Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Дочь: Хохлова Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Хохлов Роман Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Хохлова Марина Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Малые Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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