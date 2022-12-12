Хохлов Игнат Афонасьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1697 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1697 ст.
Отец: Хохлов Афонасий Афонасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Дочь: Хохлова Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Хохлова Марина Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно