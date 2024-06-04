Малевинский Александр Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1860
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1860
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Малевинский Александр Александрович
Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна
Рождение ребёнка
05.11.1887
Рождение ребёнка
22.09.1890
Сын: Малевинский Николай Александрович
Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна
Рождение ребёнка
28.03.1892
Рождение ребёнка
22.04.1899
Рождение ребёнка
27.04.1906
Дочь: (Малевинская) Августа Александровна
Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна
Рождение ребёнка
14.04.1908
Сын: Малевинский Стефан Александрович
Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна
Смерть
После 1924