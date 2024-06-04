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Малевинский Александр Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1860

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1860

Отец: Сергий Стефан Макарович

Мать: Малевинская Ираида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886

Сын: Малевинский Александр Александрович

Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна

Рождение ребёнка
05.11.1887

Дочь: Комарецкая (Малевинская) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна

Рождение ребёнка
22.09.1890

Сын: Малевинский Николай Александрович

Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна

Рождение ребёнка
28.03.1892

Дочь: Россова (Малевинская) Мария Александровна

Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна

Рождение ребёнка
22.04.1899

Дочь: Никитина (Малевинская) Ираида Александровна

Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна

Рождение ребёнка
27.04.1906

Дочь: (Малевинская) Августа Александровна

Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна

Рождение ребёнка
14.04.1908

Сын: Малевинский Стефан Александрович

Мать ребёнка: Малевинская (Заварина) Любовь Евлампиевна

Смерть
После 1924

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