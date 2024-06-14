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Галишников Василий Алексеевич

Место рождения

Мизино-Лапшиновка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Мизино-Лапшиновка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
05.01.1911

Жена: Галишникова (Борисова) Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Голишникова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Галишникова (Борисова) Ирина Гавриловна

Мизино-Лапшиновка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.10.1913

Сын: Голишников Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Галишникова (Борисова) Ирина Гавриловна

Мизино-Лапшиновка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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