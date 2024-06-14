Галишников Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1911
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Голишникова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Галишникова (Борисова) Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
26.10.1913
Сын: Голишников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Галишникова (Борисова) Ирина Гавриловна
Смерть
Неизвестно