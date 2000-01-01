Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: Гагаринова Анна Иванова

Смерть
После 1850
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