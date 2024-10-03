Шемонаев Филат Ипатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Шеманаев Ипат (Ипатий) Иванович
Мать: Шеманаева Аксинья
Бракосочетание
03.07.1863
Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Венчание проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Венчал священник Павел Титов, дьякон Фёдор Виноградов, дьячок Егор Кайдалов. Поручители по жениху - жители деревни Огнева заимка, крес... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1864
Дочь: (Шемонаева) Фёкла Филатовна
Мать ребёнка: Шемонаева (Мальцева) Ирина Саввична
Смерть
Неизвестно