Шемонаев Филат Ипатьевич Около 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемонаев Филат Ипатьевич

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Шеманаев Ипат (Ипатий) Иванович

Мать: Шеманаева Аксинья

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
03.07.1863

Жена: Шемонаева (Мальцева) Ирина Саввична

Медведское, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Венчание проходило в церкви имени Святителя и Чудотворца Николая. Венчал священник Павел Титов, дьякон Фёдор Виноградов, дьячок Егор Кайдалов. Поручители по жениху - жители деревни Огнева заимка, крес... Показать все
Рождение ребёнка
23.09.1864

Дочь: (Шемонаева) Фёкла Филатовна

Мать ребёнка: Шемонаева (Мальцева) Ирина Саввична

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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