Семерикова Евлампия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Авдотья Емельяновна
Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Парасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Семериков Аверьян Емельянович
Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Семериков Кондратий Емельянович
Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Авдотья Емельяновна
Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Семериков Никита Емельянович
Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Семериков Николай Емельянович
Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно