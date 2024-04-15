Семерикова Евлампия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерикова Евлампия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Авдотья Емельяновна

Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Парасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Семериков Аверьян Емельянович

Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Семериков Кондратий Емельянович

Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Авдотья Емельяновна

Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Семериков Никита Емельянович

Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович

Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Семериков Николай Емельянович

Отец ребёнка: Семериков Емельян Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Емельян Макарович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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