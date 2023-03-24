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Hallberg (Silvén) Alvina Mattsdotter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1857

Дата смерти

17.04.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1880

Дочь: (Hallberg) Signe-Dagmar-Johanna

Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid

Рождение ребёнка
08.02.1882

Дочь: Hallberg (Hallberg) Elsa Sylvia

Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid

Рождение ребёнка
18.03.1885

Сын: Hallberg Karl Berndt

Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid

Рождение ребёнка
01.09.1886

Сын: Hallberg Einar Johannes

Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid

Рождение ребёнка
20.12.1887

Дочь: Hallberg (Hallberg) Lilli Elise

Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid

Рождение ребёнка
04.04.1890

Сын: Hallberg Raino Kalervo

Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid

Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: (Hallberg) Siiri Amanda

Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid

Рождение ребёнка
20.10.1894

Дочь: Könönen (Hallberg) Erda Alice

Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid

Рождение ребёнка
08.03.1896

Сын: Hallberg Arvi Kaarlonpoika

Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid

Смерть
17.04.1936
Похороны
Неизвестно

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