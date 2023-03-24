Hallberg (Silvén) Alvina Mattsdotter
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1857
Дата смерти17.04.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1880
Дочь: (Hallberg) Signe-Dagmar-Johanna
Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid
Рождение ребёнка
08.02.1882
Дочь: Hallberg (Hallberg) Elsa Sylvia
Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid
Рождение ребёнка
18.03.1885
Сын: Hallberg Karl Berndt
Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid
Рождение ребёнка
01.09.1886
Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid
Рождение ребёнка
20.12.1887
Дочь: Hallberg (Hallberg) Lilli Elise
Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid
Рождение ребёнка
04.04.1890
Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: (Hallberg) Siiri Amanda
Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid
Рождение ребёнка
20.10.1894
Дочь: Könönen (Hallberg) Erda Alice
Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid
Рождение ребёнка
08.03.1896
Сын: Hallberg Arvi Kaarlonpoika
Отец ребёнка: Hallberg Karl Sanfrid
Смерть
17.04.1936
Похороны
Неизвестно