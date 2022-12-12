Андреева (Гизетти) Лидия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Гизетти) Лидия Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гизетти Анатолий Германович

Мать: Гизетти Александра Викторовна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Рейнгардт Анна Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1902 ст.

Сын: Андреев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.

Сын: Андреев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Андреев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Андреев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Николаевич

Смерть
1942
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