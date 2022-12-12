Андреева (Гизетти) Лидия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Рейнгардт Анна Николаевна
Отец ребёнка: Андреев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1902 ст.
Сын: Андреев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.
Сын: Андреев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Андреев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Андреев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942