Некрасов Гурьян Максимов
Место рождения
Дата рождения04.10.1748
Дата смерти14.08.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1748
Рождение ребёнка
14.08.1774
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Некрасов Ефим Гурьев
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
13.06.1786
Дочь: Поганкина Акилина Гурьева
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Матвеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Татьяна Гурьева
Мать ребёнка: Некрасова Варвара Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.08.1805