Некрасов Гурьян Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Гурьян Максимов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.10.1748

Дата смерти

14.08.1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1748

Отец: Некрасов Максим Герасимов

Мать: Некрасова Прасковья Филимонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1774

Сын: Некрасов Михей Гурьев

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Ефим Гурьев

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1786

Дочь: Поганкина Акилина Гурьева

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Татьяна Гурьева

Мать ребёнка: Некрасова Варвара Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Варвара Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.08.1805
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