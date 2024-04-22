Лизогуб Семен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизогуб Семен Семенович

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1708

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Лизогуб Семен Ефимович

Мать: Лизогуб Ирина Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Мелания Семеновна

Мать ребёнка: Лизогуб Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Лизогуб Иван Семенович

Мать ребёнка: Лизогуб Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Лизогуб Петр Семенович

Мать ребёнка: Лизогуб Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Лизогуб Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лизогуб Анна Васильевна

Смерть
1781
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