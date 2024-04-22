Лизогуб Семен Семенович
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Лизогуб Семен Ефимович
Мать: Лизогуб Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Мелания Семеновна
Мать ребёнка: Лизогуб Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Лизогуб Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Лизогуб Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Лизогуб Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лизогуб Анна Васильевна
Смерть
1781