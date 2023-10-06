Лизогуб (Танская) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизогуб (Танская) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Танский Василий Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Мелания Семеновна

Отец ребёнка: Лизогуб Семен Семенович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Лизогуб Иван Семенович

Отец ребёнка: Лизогуб Семен Семенович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Лизогуб Петр Семенович

Отец ребёнка: Лизогуб Семен Семенович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Лизогуб Семен Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лизогуб Семен Семенович

Смерть
Неизвестно
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