Лизогуб (Танская) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Танский Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Мелания Семеновна
Отец ребёнка: Лизогуб Семен Семенович
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Лизогуб Семен Семенович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Лизогуб Семен Семенович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Лизогуб Семен Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно