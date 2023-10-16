Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Венедикт Петров
1803 г.р.
Мать
Домна Осипова
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Венедикт Петров
Мать:
Домна Осипова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия