Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1940
Сын: Даньшин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Даньшин Николай Константинович
Ильинское, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно