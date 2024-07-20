Карабань Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабань Акулина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Большой Полсвиж, Лепельский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабань Никифор

Место жительства
Неизвестно
Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.09.1921

Сын: Карабань Василий Никифорович

Отец ребёнка: Карабань Никифор

Большой Полсвиж, Лепельский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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