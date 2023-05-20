Демина Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурьянов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
22.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурьянов Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно
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