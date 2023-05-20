Демина Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурьянов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
22.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурьянов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно