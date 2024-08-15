Гостев Харитон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостев Харитон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Печник, кладка печей и каминов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гостева Полина Харитоновна

Мать ребёнка: Сергеева Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гостев Михаил Харитонович

Мать ребёнка: Сергеева Агафья

Рождение ребёнка
10.12.1936

Сын: Гостев Иван Харитонович

Мать ребёнка: Сергеева Агафья

Артемовск, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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