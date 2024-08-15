Гостев Харитон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Печник, кладка печей и каминов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гостева Полина Харитоновна
Мать ребёнка: Сергеева Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гостев Михаил Харитонович
Мать ребёнка: Сергеева Агафья
Рождение ребёнка
10.12.1936
Мать ребёнка: Сергеева Агафья
Артемовск, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно