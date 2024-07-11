Баяндин Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Баяндин Никита Егорович
Мать: не указана
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Баяндина Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Баяндина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
?.04.1858
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
После 1858
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все