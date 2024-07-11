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Баяндин Иван Никитич

Место рождения

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Баяндин Никита Егорович

Мать: не указана

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Баяндина Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Баяндина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
?.04.1858

Сын: Баяндин Максим Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Смерть
После 1858
Антипино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. О... Показать все

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