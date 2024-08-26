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Холзакова Евфросиния Михайловна

Место рождения

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

23.06.1809 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холзаков Фёдор Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Холзаков Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Павловская Акулина Фёдоровна

Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Холзаков Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Холзаков Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Горбунова Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Попова Федосья Фёдоровна

Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
23.06.1809 ст.
Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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