Холзакова Евфросиния Михайловна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти23.06.1809 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Холзаков Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Павловская Акулина Фёдоровна
Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Холзаков Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Холзаков Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Горбунова Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Попова Федосья Фёдоровна
Отец ребёнка: Холзаков Фёдор Фёдорович
Смерть
23.06.1809 ст.