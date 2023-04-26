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Екатерина Никитична
Екатерина Никитична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Никита Антонович
1816 г.р.
Мать
Арина- Липатовна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Никита Антонович
Мать:
Арина- Липатовна
Смерть
Неизвестно
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