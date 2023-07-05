Шихова (Ушакова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти29.08.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.01.1841
Рождение ребёнка
01.01.1842
Дочь: Татьяна Степановна (Стефановна)
Отец ребёнка: Шихов Степан (Стефан) Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1842
Дочь: Попова Евгения Степановна (Стефановна)
Отец ребёнка: Шихов Степан (Стефан) Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1844
Сын: Шихов Павел Степанович (Стефанович)
Отец ребёнка: Шихов Степан (Стефан) Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1844
Причина смерти: чахотка