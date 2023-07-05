Шихова (Ушакова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Ушакова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

29.08.1844

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1841

Муж: Шихов Степан (Стефан) Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1842

Дочь: Татьяна Степановна (Стефановна)

Отец ребёнка: Шихов Степан (Стефан) Васильевич

Рождение ребёнка
08.12.1842

Дочь: Попова Евгения Степановна (Стефановна)

Отец ребёнка: Шихов Степан (Стефан) Васильевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.05.1844

Сын: Шихов Павел Степанович (Стефанович)

Отец ребёнка: Шихов Степан (Стефан) Васильевич

Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Степан (Стефан) Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Кольцово, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
29.08.1844
Причина смерти: чахотка
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