Гудылев Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Гудылев Александр
Осуждение
1937
Судим по статье 116 срок 2 г, отбыл 1 г 4 месяца
Вступление в партию
1940
Член ВЛКСМ с 1940
Военная служба
20.12.1943
с 1939 г, 614 стрелковый полк, пулеметчик. 2.2 в том числе: 1 г - помощник командира взвода, 3 м старшина пульроты, 1 м комвзвода
Военная награда
20.02.1945
1945 — Награждение: Медаль «За боевые заслуги» Старшего сержанта ГУДЫЛЕВА Владимира Александровича - писаря-старшего штаба 2 танкового батальона 183 ордена Суворова танковой бригады. Ранен тяжело в ... Показать все
Военная награда
25.02.1945
1945 — Награждение: Медаль «За боевые заслуги» 183 тбр 10 тк 3 Белорусского фронта Подвиг В боях с немецко-фашистскими захватчиками на территории Восточной Пруссии проявил мужество, храбрость и личн... Показать все
Военная награда
14.06.1945
1945 — Награждение: Орден Красной Звезды Старшину ГУДЫЛЕВА Владимира Александровича. Писаря-старшего 2-го танкового батальона 183 танковой Таненнбургской орденов Суворова и Кутузова бригады, 10 танко... Показать все
Образование
Неизвестно
9 классов. гражданская специальность Бухгалтер
Смерть
Неизвестно