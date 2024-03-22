Тарасов (однодворец) Петр Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Петр Илларионович

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

05.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Тарасов (однодворец) Илларион Егорович

Мать: Тарасова Васса Григорьевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Тарасов (однодворец) Степан Петрович

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Абрамовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тарасов (однодворец) Василий Петрович

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Абрамовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1865

Сын: Тарасов (однодворец) Евстигней Петрович

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Абрамовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Агафья Абрамовна

Смерть
05.08.1867
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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