Тарасов (однодворец) Петр Илларионович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти05.08.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тарасов (однодворец) Степан Петрович
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Абрамовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тарасов (однодворец) Василий Петрович
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Абрамовна
Рождение ребёнка
01.08.1865
Сын: Тарасов (однодворец) Евстигней Петрович
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1867