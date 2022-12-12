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Калинин Леонид Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1917

Дата смерти

26.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1949

Дочь: Коробочкина Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Калинина Елена Иосифовна

Омсукчан, Омсукчанский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Елена Иосифовна

Смерть
26.03.1991
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