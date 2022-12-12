Калинин Леонид Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1917
Дата смерти26.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1949
Дочь: Коробочкина Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Калинина Елена Иосифовна
Омсукчан, Омсукчанский, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Елена Иосифовна
Смерть
26.03.1991