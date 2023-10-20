Вася Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вася Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Валера

Мать: Доброленская Зоя Баяновна

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