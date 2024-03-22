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Мандрыка (Берг) Мария Карловна

Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния

Дата рождения

1776

Дата смерти

05.01.1807

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Фамилия Берг, Берх, Берхова в разных источниках.
Посвящение в духовный сан
Около 1793
Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Служила камер-юнгфера (горничной), затем камер-метхин Ея И.В. Императрицы Марии Фёдоровны. Её брат титулярный советник Иван Карлович Берх женат на Прасковье Александровне, тётке Екатерины Михайловны Я... Показать все
Бракосочетание
06.06.1804

Муж: Мандрыка Николай Яковлевич

Павловск, Царскосельский уезд
В 1-м браке
Рождение ребёнка
10.07.1805

Дочь: Мандрыка Елена Николаевна

Отец ребёнка: Мандрыка Николай Яковлевич

Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
От 1-го брака.
Рождение ребёнка
30.06.1806

Дочь: Киселевская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Мандрыка Николай Яковлевич

Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
От 1-го брака.
Работа или профессия
Неизвестно
Фрейлина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.01.1807
Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
На 31 году жизни, погребена в подвале под церковью Казанской Божией Матери на Казанском кладбище в Царском Селе (надгробие).
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