Мандрыка (Берг) Мария Карловна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти05.01.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Фамилия Берг, Берх, Берхова в разных источниках.
Посвящение в духовный сан
Около 1793
Служила камер-юнгфера (горничной), затем камер-метхин Ея И.В. Императрицы Марии Фёдоровны. Её брат титулярный советник Иван Карлович Берх женат на Прасковье Александровне, тётке Екатерины Михайловны Я... Показать все
Бракосочетание
06.06.1804
Павловск, Царскосельский уезд
В 1-м браке
Рождение ребёнка
10.07.1805
Дочь: Мандрыка Елена Николаевна
Отец ребёнка: Мандрыка Николай Яковлевич
От 1-го брака.
Рождение ребёнка
30.06.1806
Дочь: Киселевская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Мандрыка Николай Яковлевич
От 1-го брака.
Работа или профессия
Неизвестно
Фрейлина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.01.1807
На 31 году жизни, погребена в подвале под церковью Казанской Божией Матери на Казанском кладбище в Царском Селе (надгробие).