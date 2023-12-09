Петрова Агриппина Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Григорьева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Григорьева Агапия Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Григорьева Густина Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Григорьев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Петров Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно