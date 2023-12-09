Петрова Агриппина Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Агриппина Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Григорьева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Григорьева Агапия Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Григорьева Густина Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Григорьев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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