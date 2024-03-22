Пузыня Павел Кузьмич
Место рождения
Дата рождения15.01.1871 ст.
Дата смерти29.12.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1871 ст.
Отец: Пузыня Кузьма Михеевич
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Жена: Пузыня Варвара Ивановна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1892 ст.
Сын: Пузыня Александр Павлович
Мать ребёнка: Пузыня Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пузыня Иван Павлович
Мать ребёнка: Пузыня Варвара Ивановна
Смерть
29.12.1896 ст.