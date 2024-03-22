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Пузыня Павел Кузьмич

Место рождения

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

15.01.1871 ст.

Дата смерти

29.12.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1871 ст.

Отец: Пузыня Кузьма Михеевич

Мать: Пузыня Екатерина Петровна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Жена: Пузыня Варвара Ивановна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.

Сын: Пузыня Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Пузыня Варвара Ивановна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1892 ст.

Сын: Пузыня Александр Павлович

Мать ребёнка: Пузыня Варвара Ивановна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пузыня Иван Павлович

Мать ребёнка: Пузыня Варвара Ивановна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
29.12.1896 ст.
Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
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