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Пузыня Варвара Ивановна

Место рождения

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Концы, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Пузыня Павел Кузьмич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.

Сын: Пузыня Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Пузыня Павел Кузьмич

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1892 ст.

Сын: Пузыня Александр Павлович

Отец ребёнка: Пузыня Павел Кузьмич

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пузыня Иван Павлович

Отец ребёнка: Пузыня Павел Кузьмич

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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