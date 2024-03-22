Пузыня Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Муж: Пузыня Павел Кузьмич
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Пузыня Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
11.07.1892 ст.
Сын: Пузыня Александр Павлович
Отец ребёнка: Пузыня Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пузыня Иван Павлович
Отец ребёнка: Пузыня Павел Кузьмич
Смерть
Неизвестно