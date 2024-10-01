Федосеев Андрей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Федосеев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Федосеева (Урюпина) Прасковья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1928
Дочь: Алексикова (Федосеева) Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Федосеева (Урюпина) Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 11.04.1938
Сын: Федосеев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Федосеева (Урюпина) Прасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Федосеев Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Федосеева (Урюпина) Прасковья Тихоновна
Смерть
Неизвестно