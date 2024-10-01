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Федосеев Андрей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Федосеев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Федосеева (Урюпина) Прасковья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1928

Дочь: Алексикова (Федосеева) Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Федосеева (Урюпина) Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 11.04.1938

Сын: Федосеев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Федосеева (Урюпина) Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Федосеев Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Федосеева (Урюпина) Прасковья Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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