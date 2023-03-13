Околзина Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Сын: Околзинъ Сергей
Отец ребёнка: Околзинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1755
Сын: Околзинъ Егоръ
Отец ребёнка: Околзинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1759
Сын: Околзинъ Никита
Отец ребёнка: Околзинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Харитонова Татьяна
Отец ребёнка: Околзинъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Околзинъ Тимофей
Смерть
1790
Рамодановка