Околзина Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околзина Ирина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Околзинъ Сергей

Отец ребёнка: Околзинъ Тимофей

Рождение ребёнка
1755

Сын: Околзинъ Егоръ

Отец ребёнка: Околзинъ Тимофей

Рождение ребёнка
1759

Сын: Околзинъ Никита

Отец ребёнка: Околзинъ Тимофей

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Харитонова Татьяна

Отец ребёнка: Околзинъ Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околзинъ Тимофей

Смерть
1790
Рамодановка
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