Околзинъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Околзинъ Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Околзинъ Сергей
Мать ребёнка: Околзина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Околзинъ Егоръ
Мать ребёнка: Околзина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Околзинъ Никита
Мать ребёнка: Околзина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Харитонова Татьяна
Мать ребёнка: Околзина Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Околзина Ирина Иванова