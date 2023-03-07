Околзинъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околзинъ Тимофей

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Околзинъ Андрей

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Околзинъ Сергей

Мать ребёнка: Околзина Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Околзинъ Егоръ

Мать ребёнка: Околзина Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Околзинъ Никита

Мать ребёнка: Околзина Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Харитонова Татьяна

Мать ребёнка: Околзина Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околзина Ирина Иванова

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