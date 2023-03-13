Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Степанова

Екатерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

30.10.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Емельяновъ

Отец ребёнка: Емельянъ Фоминъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Ларионъ Емельяновъ

Отец ребёнка: Емельянъ Фоминъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Варганова Прасковья

Отец ребёнка: Емельянъ Фоминъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянъ Фоминъ

Смерть
30.10.1807
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close