Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти30.10.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Василий Емельяновъ
Отец ребёнка: Емельянъ Фоминъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Ларионъ Емельяновъ
Отец ребёнка: Емельянъ Фоминъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Варганова Прасковья
Отец ребёнка: Емельянъ Фоминъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянъ Фоминъ
Смерть
30.10.1807