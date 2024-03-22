Юрьевский Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения12.05.1872
Дата смерти13.09.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1872
Титул: Светлейший князь.
Место жительства
После 01.03.1881 ст.
Франция
После убийства отца-императора вместе с матерью и сёстрами покинул Россию и жил во Франции. Учился в лицее Кондорсэ.
Образование
1891
Франция
Окончил Сорбонну со степенью бакалавра.
Место жительства
1891
Вернулся в Россию. Прослушал курс лекций в Морском кадетском корпусе.
Военная служба
19.03.1892
Род войск: Российский Императорский Флот Воинское звание: вольноопределяющийся флота Служил в 5-м флотском экипаже Балтийского флота, в плавании на бронепалубном корвете «Рында».
Военная служба
07.02.1894
Род войск: Российский Императорский Флот Воинское звание: мичман
Военная служба
16.09.1895
Воинское звание: корнет Переведен в гвардейскую кавалерию.
Военная служба
07.10.1895
Обучался на драгунском отделении Офицерской кавалерийской школы.
Военная служба
21.04.1897
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Прикомандирован ко 2-му эскадрону.
Военная служба
06.12.1898
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Воинское звание: поручик
Бракосочетание
04.02.1900
Жена: Александра Константиновна, графиня фон Зарнекау (28.04/10.05.1883 – 28.05.1957), дочь Константина Петровича, принца Ольденбургского от морганатического брака с графиней Александрой Зарнекау, уро... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1900
Сын: Юрьевский Александр Георгиевич
Мать: Александра, графиня фон Зарнекау (28.04/10.05.1883 – 28.05.1957), дочь Константина Петровича, принца Ольденбургского. Титул: Его Светлость князь.
Военная служба
1908
Род войск: Гусарский Его Императорского Величества полк л.-гв. Воинское звание: штабс-ротмистр Вышел в отставку.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.09.1913
Марбург, провинция Гессен-Нассау, королевство Пруссия, Германская империя. Похоронен в Висбадене на русском кладбище.