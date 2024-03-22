Ошлыкова (Бучельникова) Анастасия Егоровна
Место рождения
Дата рождения18.12.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895 ст.
Крещение
07.01.1896 ст.
Троицкая церковь
Восприемник
14.07.1913 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Владимир Кузьмич Бучельников
Бракосочетание
08.01.1916 ст.
Рождение ребёнка
29.04.1918 ст.
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Ошлыков Григорий Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно