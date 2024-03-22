Ошлыкова (Бучельникова) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшлыкова (Бучельникова) Анастасия Егоровна

Ошлыкова (Бучельникова) Анастасия Егоровна

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.12.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1895 ст.

Отец: Бучельников Егор (Георгий) Иванович

Мать: Бучельникова Вера Павловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
07.01.1896 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Троицкая церковь
Восприемник
14.07.1913 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Владимир Кузьмич Бучельников
Бракосочетание
08.01.1916 ст.

Муж: Ошлыков Григорий Трофимович

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.04.1918 ст.

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Ошлыков Григорий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close