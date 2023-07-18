Sabirov Zarif — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sabirov Zarif

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

LL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1940

Сын: Sabirov Valmir Zarifovich

Мать ребёнка: Sabirova Sabira Ханиповна

Кальшали, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sabirova Sabira Ханиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sabirova Sabira Ханиповна

Работа или профессия
Неизвестно
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