Sabirov Zarif
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1940
Сын: Sabirov Valmir Zarifovich
Мать ребёнка: Sabirova Sabira Ханиповна
Кальшали, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Sabirova Sabira Ханиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Sabirova Sabira Ханиповна
Работа или профессия
Неизвестно