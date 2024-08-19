Сущенков Пётр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сущенков Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сущенкова (Гусакова) Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
22.12.1959

Сын: Сущенков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Сущенкова (Гусакова) Тамара Григорьевна

Аладьино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
05.07.1961

Сын: Сущенков Александр Петрович

Мать ребёнка: Сущенкова (Гусакова) Тамара Григорьевна

Аладьино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Похоронен на Людковском кладбище г. Новозыбков.

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