Сущенков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1959
Мать ребёнка: Сущенкова (Гусакова) Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
05.07.1961
Сын: Сущенков Александр Петрович
Мать ребёнка: Сущенкова (Гусакова) Тамара Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Похоронен на Людковском кладбище г. Новозыбков.