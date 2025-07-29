Дианов Николай Петров 18.10.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Дианов Николай Петров

Автор
ОЮ
Юдаева О.

мужской, родился 18.10.1931

умер 19.12.2009

Отец
Дианов Петр Васильевич02.10.1906 г.р.
Мать
Дианова (Носкова) Татьяна Семеновна08.01.1908 г.р.
Супруги
Дианова РаисаНеизвестно г.р.
Дети
Дианов Александр Николаевич26.06.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1931

Отец: Дианов Петр Васильевич

Мать: Дианова (Носкова) Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дианова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дианова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дианова Раиса

Рождение ребёнка
26.06.1960

Сын: Дианов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дианова Раиса

Смерть
19.12.2009

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