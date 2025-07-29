Дианов Николай Петров
мужской, родился 18.10.1931
умер 19.12.2009
ОтецДианов Петр Васильевич02.10.1906 г.р.
МатьДианова (Носкова) Татьяна Семеновна08.01.1908 г.р.
Супруги
Дианова РаисаНеизвестно г.р.
Дети
Дианов Александр Николаевич26.06.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дианова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дианова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дианова Раиса
Рождение ребёнка
26.06.1960
Сын: Дианов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дианова Раиса
Смерть
19.12.2009