Ганичева (Вадковская) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичева (Вадковская) Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1817

Дата смерти

05.06.1847

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1817

Отец: Вадковский Яков Егорович

Мать: Вадковская Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
17.10.1834

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Ганичев Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
01.01.1836

Дочь: Бостельман Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Ганичев Петр Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.06.1847
Похороны
Неизвестно
Новодевичий монастырь
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