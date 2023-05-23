Ганичева (Вадковская) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1817
Дата смерти05.06.1847
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1817
Рождение ребёнка
17.10.1834
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Ганичев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1836
Дочь: Бостельман Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Ганичев Петр Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.06.1847
Похороны
Неизвестно
Новодевичий монастырь