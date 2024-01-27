Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Женский

Отец

Мать

1949 г.р.

Дети

1990 г.р.
1996 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: ?

Мать: Московченко Вера

Рождение ребёнка
1990

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1996

Сын: Герман

Отец ребёнка: ?

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