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Татьяна
Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1969
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Московченко (Семихова) Вера
1949 г.р.
Дети
Евгения
1990 г.р.
Герман
1996 г.р.
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец:
?
Мать:
Московченко Вера
Рождение ребёнка
1990
Дочь:
Евгения
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
1996
Сын:
Герман
Отец ребёнка:
?
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