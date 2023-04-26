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Захар Иванов
Захар Иванов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1766
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
(Наум) Михайлов
1738 г.р.
Мать
Марфа Васильева
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец:
(Наум) Михайлов
Мать:
Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно
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